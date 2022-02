La Giunta regionale ha approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 della Regione Molise”.

Si tratta di un documento con cui ogni amministrazione o ente, secondo una logica incrementale di miglioramento progressivo, individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi che intende effettuare per prevenirlo. La predisposizione del Piano presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, dei processi decisionali, dei procedimenti amministrativi, senza della quale risulta difficile identificare quali profili di rischio corruttivo siano presenti nelle attività regionali e in che modo intervenire per provare a evitarli o, comunque, mitigarli.

La finalità è, infatti, quella di individuare dove si annidano i principali rischi nello svolgimento dell’attività amministrativa e di predisporre gli interventi organizzativi (le misure) che, meglio adattandosi alla fisionomia dell’ente, si ritengano opportuni e attuabili per contenere il fenomeno della corruzione nei pubblici uffici.

Ogni amministrazione ha le proprie peculiarità e presenta differenti livelli di esposizione e differenti fattori che favoriscono la corruzione, dovuti al contesto sociale, economico, organizzativo. Per questo motivo, è lasciato a ciascun ente il compito di valutare il rischio e decidere come trattarlo (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione), seguendo le linee guida fornite a livello nazionale dall’ ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.