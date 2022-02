Aveva compiuto 100 anni la scorsa estate e per l’occasione era stata organizzata una grande celebrazione nella piazza di Ferrazzano che riunì tutto il paese alla presenza di ben 3 arcivescovi. Se ne è andato Don Giovanni Cerio, il più longevo sacerdote della Diocesi di Campobasso. Per quasi 60 anni è stato parroco del suo paese dove si era insediato poco dopo essere stato ordinato sacerdote, nel 1947. Proprio in occasione dei suoi 100 anni, a settembre, aveva ricevuto l’abbraccio dell’arcivescovo di Campobasso, monsignor Giancarlo Bregantini, del predecessore monsignor Armando Dini e dell’arcivescovo di Ancona, monsignor Angelo Spina. Don Giovanni in quella giornata di festa aveva ricordato i tanti anni passati alla guida della parrocchia di Ferrazzano. La camera ardente per don Giovanni Cerio sarà allestita dalle 17 di oggi nella chiesa di Ferrazzano. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15 all’aperto per consentire la partecipazione di tutta la comunità. Il sindaco Antonio Cerio ha proclamato il lutto cittadino.