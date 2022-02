Tre nuovi decessi riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise: un uomo di 62 anni di Sesto Campano e una donna di 77 anni di Campomarino che erano in Malattie infettive e un uomo di 73 anni di Castelmauro che era in Terapia intensiva, decesso di cui avevamo già dato notizia nel precedente report. Salgono così a 560 le vittime da inizio pandemia.

Scende il numero di nuovi positivi, 371 su 2584 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Sono di più i guariti, 525. il tasso di positività è al 14,3%. Scendono a 7030 gli attualmente positivi nella nostra regione.

Da registrare anche 3 ricoveri, 1 in Anziano fragile e 2 in Malattie infettive, ma anche 3 dimessi da quest’ultimo reparto. Sono 42 i pazienti con Covid al momento ricoverati al Cardarelli: 4 in Terapia intensiva, 23 in Malattie infettive e 15 in Anziano fragile.

Dei 317 nuovi contagiati, 60 sono di Termoli, 49 di Campobasso, 24 di Isernia, 11 di Riccia e Vinchiaturo, 10 di Larino. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus.