Un pacco di milioni che possono contribuire a cambiare volto alla regione. Ma soprattutto a dare un impulso economico alle imprese e un futuro di sviluppo a tanti, tantissimi comuni.

A gestire i circa 230 milioni che il governo ha destinato al Molise, il ministro per il Sud Mara Carfagna ha nominato Michele Scasserra. Giovane imprenditore e già assessore regionale allo sviluppo Economico e al turismo, Scasserra avrà il compito di mettere in fila i progetti che sono già sul tavolo da qualche anno nell’ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, messi a punto dall’allora presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

L’idea, quella di riequilibrare, o almeno colmare in parte, il divario tra le zone svantaggiate del Meridione e quelle più attrezzate.

Lo stesso Conte incontrò durante un paio di incontri a Campobasso i soggetti istituzionali e i capofila dei progetti presentati. Una cinquantina quelli ammessi a beneficiare del fondo del programma che, però, anche a causa della pandemia, si è al momento arenato.

Già da oggi, ha fatto sapere Michele Scasserra, è stata avviata una prima interlocuzione con Invitalia e l’agenzia di coesione per fare una prima ricognizione dello stato dei progetti. Sarà il responsabile unico dei contratti a scandire tempi e modi per far ripartire il meccanismo che rimetterà in moto i contratti istituzionali di sviluppo. Quello più robusto, in Molise, vede coinvolti una cinquantina di comuni in un percorso che ha come comune denominatore i tratturi. Ma ci sono tante, tantissime idee che possono ridare slancio al territorio regionale. Al momento la parola d’ordine è recuperare il tempo perso, per evitare che i soldi possano andare persi. Chiederemo la possibilità di derogare i termini, ha annunciato Scasserra. Già dalla prossima settimana il quadro sarà più delineato. Aggiunti ai soldi del Pnrr, i contratti di sviluppo possono diventare la vera svolta per la crescita del Molise.