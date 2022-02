Di giorno il disservizio si nota di meno, ma quando calano le tenebre, su gran parte del cimitero di Campobasso scende l’oscurità totale, visto che lampade votive restano desolatamente spente. Un problema segnalato da molti cittadini da settimane. Una vicenda sollevata anche dal consigliere comunale di opposizione Tramontano che ha presentato una interpellanza urgente in Consiglio ma ad oggi nulla si è mosso. Siamo andati a verificare la situazione, con la speranza che il problema sia stato risolto ed invece tutto come prima: le lapidi, soprattutto quelle dell’ala nuova restano senza illuminazione. Anche i cappelloni, i multipiano, sono al buio, anche di giorno perché lì la luce filtra pochissimo. Eppure il sindaco Gravina, finito nell’occhio del ciclone, aveva assicurato che il problema sarebbe stato risolto nel giro di poco tempo. Sono passate diverse settimane dalle prime denunce arrivate dai cittadini ma a quanto parre sembrano essere cadute nel vuoto. In realtà il servizio, che fino a poco tempo fa era gestito da una società privata, è passato da poco in capo all’amministrazione comunale. Un passaggio che, a quanto pare sta creando un problema che ad oggi non è stato ancora risolto, nonostante le rassicurazioni di palazzo San Giorgio.

Nel frattempo gran parte delle tombe del cimitero restano al buio, tra la rabbia e l’impotenza dei cittadini che vedono negarsi un servizio che per altro pagano.