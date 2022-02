Qualità e voglia di crescere lo stanno portando ad ottimi livelli. Raffaele Trematerra sa che la strada da percorrere è ancora lunga ma i tasselli messi fino ad ora sono senza dubbio importanti. Nella formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise sta diventando pedina sempre più preziosa per mister Di Stefano e le convocazioni in prima squadra lo spingono a rendere sempre al massimo e ad applicarsi così come sta facendo fin dall’inizio della preparazione. Con lui abbiamo fatto il punto della situazione partendo dall’affermazione di domenica in terra campana.

Il blitz di Salerno vi ha permesso di restare in alto in classifica. Te lo aspettavi visto l’inizio difficile? “L’inizio non è stato dei migliori, ma nonostante i due gol di svantaggio abbiamo avuto la forza mentale di rimanere in partita e di ribaltarla nel secondo tempo. Ne siamo usciti con tre punti che pesano ancora di più per come eravamo partiti”.

Anche negli ultimi 40′ è venuta fuori la forza del gruppo e la voglia di non mollare, caratteristiche che stanno contraddistinguendo la vostra stagione. Dove si potrà arrivare a tuo avviso? “Il nostro è un gruppo molto forte e unito, che si è dimostrato capace anche di uscire da situazioni difficili. Queste caratteristiche ci hanno portato ad avere consapevolezza dei nostri mezzi e delle nostre capacità. È per questo che ora il nostro obiettivo è quello di raggiungere i playoff”.

Il campionato in generale è molto equilibrato, che idea ti sei fatto a riguardo? “Quello in corso è un campionato in cui nulla si può dare per scontato. Anche le squadre con meno punti in classifica hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà le prime. È importante non sottovalutare nessun avversario e scendere sempre in campo con la massima concentrazione”.

Dal punto di vista personale come giudichi la tua stagione? “Al momento la mia stagione è positiva. Sono soddisfatto dei miei miglioramenti ottenuti grazie al mister, ai compagni e al lavoro durante la settimana. Nonostante alcuni momenti in cui potrei aver pagato l’inesperienza, credo di aver dato sempre il massimo per la squadra e per gli obiettivi del nostro gruppo”.

Domenica si andrà ad Eboli, che gara ti aspetti? “La partita di domenica non sarà facile. Affronteremo una diretta concorrente nella corsa ai playoff che sta dimostrando di poter mettere in difficoltà chiunque. La gara d’andata è stata una vera e propria battaglia, per questo dobbiamo dimenticarci di ciò che è accaduto nei primi minuti contro il Salerno e ripartire da ciò che abbiamo dimostrato nella restante parte del match di domenica scorsa”.