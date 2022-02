Al via domani 16 febbraio, con il primo seminario su ‘Terre comuni: confronti, ricerche, prospettive sugli usi civici e le comunanze a partire dal Molise’, un ciclo di incontri organizzati dal Centro di ricerca di Ateneo Biocult ‘Risorse bio-culturali e sviluppo locale’ dell’Universita’ del Molise. L’obiettivo del percorso e’ quello di analizzare ed affrontare, da angoli visuali diversi la gestione delle terre collettive secondo criteri di sostenibilita’ e nella prospettiva di una loro rivitalizzazione. “Si tratta di terre spesso abbandonate – spiegano gli organizzatori – poco valorizzate, oggetto di frodi ai danni della collettivita’ e dell’Unione europea, che si trovano al centro di un bivio tra una storica normativa, ormai datata, ed una recente legge molto innovativa”. L’incontro vertera’ su una prima ricognizione delle esperienze locali piu’ significative, a livello regionale, e della messa a punto dei problemi reali che le collettivita’ percepiscono e vivono rispetto al tema delle proprieta’ collettive vigenti sul territorio molisano. Saranno presenti, oltre ad alcuni docenti che compongono il Consiglio scientifico del Centro Biocult, gli esponenti di associazioni e istituzioni impegnate sul fronte della tutela delle ‘terre comuni’ del territorio molisano. Gli indirizzi di saluto saranno svolti dal Rettore, Luca Brunese. Il seminario si svolgera’ in presenza presso la Sala ‘E. Fermi’ della Biblioteca di Ateneo, in viale Manzoni a Campobasso, con inizio alle 16.30. Il Workshop sara’ trasmesso anche in streaming su Youtube.