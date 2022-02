Il profumo ammaliante e coinvolgente della nazionale resterà a lungo nella mente e nel cuore di Martina Piazza e Marzia Salvatore, pattinatrici del Cus Molise protagoniste al raduno tecnico nazionale riservato alla categoria allieve. A Pescara le due atlete seguite dal maestro Roberto Simiele hanno avuto modo di toccare con mano l’emozione che si prova nel prendere parte ad un appuntamento di rilevanza nazionale come quello organizzato dal commissario tecnico Massimiliano Presti. Insieme ad atlete provenienti da altre regioni, le due ragazze molisane hanno svolto con grande determinazione e voglia l’allenamento proposto e soprattutto hanno avuto modo di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della crescita. In uno sport dove l’allenamento e la costanza nel lavoro pagano sempre, Piazza e Salvatore potranno certamente togliersi delle belle soddisfazioni partendo proprio da questa convocazione. Un biglietto da visita importante per entrambe sul quale costruire, non senza sacrificio, qualcosa di interessante. L’avventura di Pescara deve rappresentare senza dubbio un trampolino di lancio per raggiungere, eventualmente, risultati sempre più importanti. “Il raduno con il commissario tecnico Presti è stato un momento di confronto molto interessante per Marzia e Martina – spiega il tecnico del Cus Molise Simiele di ritorno dall’Abruzzo – confrontarsi con tante atlete provenienti da altre regioni ha permesso ad entrambe di capire molte cose e sicuramente di crescere sotto ogni aspetto. Sono felice per loro perché hanno lavorato tanto e bene ma adesso non devono assolutamente mollare la presa se intendono proseguire su questa strada e provare a crescere ulteriormente. La partecipazione all’evento di Pescara è anche per il Cus Molise motivo di soddisfazione – prosegue il maestro – momento nel quale si raccolgono i frutti di quanto di buono è stato seminato. Io sarò sempre a disposizione dei miei atleti e cercherò di farli migliorare il più possibile. Sono certo che con passione e dedizione si potrà andare lontano”.