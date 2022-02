Porte girevoli nella magistratura, con la riforma Cartabia, appena presentata, dovrebbe finire la possibilità offerta ai magistrati di candidarsi e poi rientrare in servizio in caso di mancata elezione. Così come dovrebbe finire la possibilità, per i giudici amministrativi, di entrare e uscire dai ministeri per lavorare al fianco dei ministri e poi tornare a giudicare nei Tar ed al Consiglio di Stato.

Per fare proprio un esempio del genere, ieri sera, Quarta Repubblica, trasmissione Mediaset di Rete 4, ha intervistato Michele Iorio che ha parlato dell’annullamento delle elezioni regionali da lui vinte nell’ottobre del 2011.

L’intervista in onda su Telemolise e sulla pagina Facebook di Telemolise