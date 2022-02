Dal costone di Rio Vivo, agli interventi alle scuole. Da nuovi marciapiedi e aree verdi alle ciclabili. Nel 2022 in programma a Termoli interventi per 15 milioni di euro. La giunta comunale ha approvato lo schema del piano triennale delle opere e dei lavori pubblici per il periodo 2022-2024,

Il totale degli interventi programmati è di 75milion di euro su base triennale. Nell’elenco annuale delle opere che dovrebbero essere quanto meno avviate, ci sono le ciclopedonali, l’installazione di pensiline, paline digitali e biglietterie elettroniche. 700Mila euro per rifare strade e marciapiedi, questi ultimi a via delle acacie, via Pascoli e via Manzoni.

Centomila euro per mettere per i viadotti di via Corsica, altri 30mila desitinati al project financing del trasporto pubblico locale.

Aree verdi attrezzate in via Firenze, con la previsione dello skate park, per 130mila euro. Mezzo milione per il project financing cimiteriale e 500mila euro anche sulla delocalizzazione del depuratore del porto. E poi c’è il capitolo scuole, lavori per oltre 1 milione di euro: 100mila per la Bernacchia, 300mila per il nido di via Volturno, Oltre mezzo milione per la scuola di via Stati Uniti e per l’asilo di via Montecarlo. Circa 100mila euro per gli edifici di via Cina e via Catania, Rio Vivo e contrada Colle della Torre.

Due le palestre scolastiche, in via Stati Uniti e Difesa Grande, ciascuna per 700mila euro di investimento. Per quanto riguarda il costone di Rio Vivo quasi un milione di euro e 130mila sulla pubblica illuminazione in via Martiri della Resistenza. Poi ci sono i quasi 5 milioni di euro per la riqualificazione, coi fondi della rigenerazione urbana, di pozzo Dolce. Poco meno di 200mila euro al sistema di videosorveglianza urbana.