Sono 423 i nuovi casi in Molise, su un considerevole numero di tamponi refertati, 3670, tra molecolari e antigenici. Tasso di positività che si abbassa di molto, all’11,5%. I guariti sono 520, comunque più dei positivi. Si registra però anche un nuovo decesso, quello di un 74enne non vaccinato che era ricoverato in terapia intensiva. Un nuovo ricovero invece in Malattie infettive ma anche un dimesso dal reparto.

Al momento al Cardarelli sono 44 le persone con Covid in cura: 26 in Malattie Infettive, 14 in Anziano fragile e 5 in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi, in Molise, scendono a 7187.

Dei 423 nuovi contagiati, 88 sono di Termoli, 73 di Campobasso poi numeri inferiori: 19 i casi di Isernia, 15 di Montenero di Bisaccia, 14 di Larino e a scendere negli altri comuni interessati dal Covid.

Sul fronte guariti sono 144 le persone di Campobasso che hanno sconfitto il virus nelle ultime ore e 93 di Termoli.