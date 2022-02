Resettare e ripartire. Campobasso in campo questa sera a Selvapiana, avversario di turno il Monopoli. Le scorie di Pagani sono alle spalle, il rammarico per aver gettato alle ortiche una gara alla portata non deve assolutamente pesare. Il calendario non offre momenti di riflessione, solo il rettangolo di gioco ed una nuova sfida da vivere. In questa fase della stagione non si possono fare sconti, soprattutto in casa, la classifica è corta e ogni punto ha un peso specifico. Chiaro che la sfida è abbastanza proibitiva sulla carta, il Monopoli è al quinto posto a meno due dalla seconda piazza. Altrettanto vero che ogni gara va giocata e nasconde delle insidie ma anche delle possibilità di sovvertire i pronostici. Certo, in casa i lupi hanno un ruolino negativo, 1 sola vittoria in 12 uscite nel giardino di casa, uno score che va assolutamente migliorato in questa seconda fase di stagione. Monopoli squadra forte, poco da dire, lo dice la classifica, lo dicono i numeri. Concreta la squadra di Colombo, 29 gol fatti (uno in meno del Campobasso) e soli 20 subiti. Vero che i biancoverdi hanno vinto solo una volta nelle cinque uscite del 2022, altrettanto vero che hanno giocato tutte sfide difficili. Successo contro la Turris, pareggi contro Avellino, Francavilla e Bari, unica sconfitta in casa del sorprendente Picerno. Anche sabato il Monopoli ha giocato una gara di altissimo livello contro la capolista, reggendo i colpi dei galletti anche in inferiorità numerica per oltre venti minuti, dopo il rosso comminato all’attaccante Borrelli, che ovviamente mancherà questa sera.

In pochi passi abbiamo provato a tracciare il profilo dell’avversaria, detto questo ci aspettiamo una grande gara da parte del Campobasso. La voglia di riscatto e di recuperare i punti persi a Pagani devono animare lo spirito della squadra di Cudini, il tecnico marchigiano recupera tre pedine preziose nello scacchiere tattico. Out Bontà per squalifica, rientro certo per Menna, Persia e Tenkorang che questa sera saranno titolari salvo sorprese. Possibile qualche turnazione rispetto alla gara giocata sabato, ma la sensazione è che Cudini non stravolgerà troppo la squadra con il rientro degli assenti. Raccichini in porta, Fabbriani, Menna, Dalmazzi e Pace in difesa, in mediana Persia mediano con Candellori e Tenkorang ai lati, in attacco potrebbe ritrovare una maglia da titolare Rossetti, subentrato contro la Paganese, intoccabile Emmausso, nel tridente potrebbe rientrare Merkaj dal primo minuto. La partita è difficile, le difficoltà sono enormi, ora è il momento di stringersi intorno alla squadra, tutti assieme, nella fase più importante e delicata della stagione.