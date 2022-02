Un grande colpo quello del Campodipietra che sabato, con il successo sul Termoli, ha confermato di avere grandi qualità e di poter ambire a qualcosa di importante in questa stagione. La formazione di Mario Cordone resta in alto in graduatoria e sogna qualcosa di ancora più importante. Così come conferma il match winner dell’ultima gara, Luca Cappelletti. Queste le sue dichiarazioni.

Avete conquistato tre punti d’oro contro il Termoli, con una grande prova è arrivato un successo pesante. “E’ stata una partita stupenda da ambo le parti, aperta fino al 95’. Alla fine con caparbietà e voglia di vincere l’abbiamo portata a casa. Abbiamo fatto una grande gara, ora ci crediamo, e vogliamo stare lì fino alla fine della stagione regolare”.

Una tua rete ha permesso al gruppo di conquistare il successo. Quali le sensazioni a riguardo? “E’ stata una grande gioia, abbiamo meritato la vittoria. Sono felice per il gol ma anche per aver riportato quel sorriso e quella serenità nella squadra e soprattutto nella società, perché questa società merita tanto”.

Domenica altra sfida assai delicata in casa dell’Isernia, avete le carte in regola per il blitz. Concordi? “Domenica è una partita da non sbagliare, noi ci crediamo. Mancherà una pedina importante come Fazio per squalifica ma abbiamo altri uomini che fanno la differenza in quel ruolo, sarà sicuramente una partita uguale se non più importante di quella giocata sabato scorso. Andremo al Lancellotta per vincere. Conosciamo il valore dell’Isernia, la rispettiamo, ci prepareremo bene e cercheremo di mettere in cassaforte altri tre punti”.

Avete tanta qualità nell’organico, i playoff sono un obiettivo certamente raggiungibile per questo Campodipietra. “Abbiamo fatto un cammino importante fino ad oggi. Siamo riusciti a giocare alla pari con tutti e meritatamente siamo in alto. Vogliamo rimanerci il più a lungo possibile, anzi io sono fiducioso per la vittoria del campionato. Abbiamo l’organico giusto per arrivare a questo unico e irripetibile titolo, ci crediamo. Se non sarà così faremo i complimenti a chi sarà stato più bravo di noi”.

Del campionato in generale che idea ti sei fatto? “Mai come quest’anno il campionato ha un livello alto soprattutto nelle parti alte della classifica, ma anche nella parte bassa. Ogni domenica è una finale”.

Della tua stagione a livello personale sei soddisfatto? “Della mia stagione sono più che soddisfatto, da “anziano” della squadra sto dando ogni domenica il 100% anche perché il ruolo che ricopro è tutta corsa. Ovviamente sto nel massimo della maturità quindi cercherò di migliorare sempre”.