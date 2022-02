Parte dall’Associazione degli ex Consiglieri regionali una proposta che per tempismo e temi si inserisce a pieno titolo nel contesto istituzionale italiano. Parliamo di tutela della biodiversità, una questione i cui aspetti sono stati di recente declinati in Costituzione attraverso una riforma della carta fondamentale ampiamente condivisa dal parlamento. Il progetto degli ex Consiglieri, presentato in conferenza stampa dal presidente dell’associazione, Gaspero Di Lisa, prende il nome di “Rete per la conservazione della biodiversità”. Si tratta di un gruppo di lavoro composto da tecnici, docenti universitari, ex politici e figure che hanno a che fare col tema dell’ambiente e del territorio.

La conferenza stampa di Gaspero Di Lisa oltre al tema specifico si è allargata ad una riflessione più ampia sulla necessità di supportare il Consiglio regionale con idee e proposte tali da stimolare l’assemblea rispetto a quella che è la sua funzione precipua: quella legislativa. Tema del quale – va sottolineato – negli ultimi quattro anni si è persa traccia.