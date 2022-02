Share on Twitter

“Le vostre mani sono sempre piu’ sporche di sangue”. Cosi’ in un post su Facebook, l’Unione degli studenti (Uds) di Campobasso commenta quanto accaduto a Giuseppe Lenoci, studente di 16 ani morto in un incidente stradale a Serra de’ Conti (Ancona) mentre era impegnato in un apprendistato nell’ambito di un corso professionale di termoidraulica. “Questa morte – si legge nel post – si aggiunge a una lunga lista di morti sul lavoro e all’interno delle scuole, morti causati da un sistema malato, volto solamente al profitto. Vogliamo sicurezza dentro e fuori le scuole, vogliamo che l’alternanza scuola-lavoro e gli stage vadano aboliti a favore dell’istruzione integrata”.