Il Molise da questa mattina è in zona gialla dopo essere rimasto sempre in bianco negli ultimi mesi. A far scattare il cambio di colore e’ stato l’aumento dei ricoveri che si e’ registrato negli ultimi giorni. Intanto nel bollettino della giornata di ieri – domenica 13 febbraio – i contagi sono in calo: 155 nuovi positivi su 1.252 tamponi processati, il tasso di positivita’ e’ al 12,3 per cento. Si registra anche un nuovo decesso, quello di un 82enne di Albano Laziale che era ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso. La situazione in ospedale resta sostanzialmente invariata: oggi un solo ricovero da Campomarino. Sono complessivamente 48 i pazienti ricoverati in regione e di questi 5 si trovano in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 60.