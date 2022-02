Share on Twitter

Tre parole d’ordine sono quelle che la programmazione del Servizio sanitario dovrebbe tenere in considerazione: trasparenza, integrazione e, soprattutto, concertazione. A sostenerlo Micaela Fanelli, Capogruppo in regione del Partito Democratico. Soprattutto sul fronte della concertazione la preoccupazione di Fanelli si appunta sui 50 milioni di euro previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Entro il prossimo 28 febbraio va trasmesso a Roma il Piano operativo con i diversi piani di azione da concertare con gli attori istituzionali a partire dal Consiglio regionale. Ma è tutto fermo.

Va segnalato, a titolo di cronaca, che questa settimana il Consiglio regionale non si riunirà ma è in programma solo una conferenza dei capigruppo per definire i tempi e i temi della prossima assemblea.