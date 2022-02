Ancora vittime da Covid in Molise. Si tratta di una donna di 84 anni di Vairano, deceduta in Malattie infettive e di un 74enne di Termoli che era ricoverato nel reparto Anziano fragile. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche anche due nuovi ricoveri in Infettivi. Ma ci sono anche 3 pazienti dimessi ed un trasferimento da Malattie infettive ad Anziano fragile.I nuovi positivi sono 337 sui 1510 tamponi processati, con il tasso di positività al 22 %. E’ Campobasso il comune con il maggior numero di nuovi casi, 65, seguono Termoli con 52, Isernia con 32. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus. C’è una buona notizia che riguarda i guariti, che sono 851. Gli attualmente positivi in Molise scendono a 7.284, i pazienti ricoverati al Cardarelli 45, di cui 26 in Malattie infettive, 14 nel reparto Anziano fragile e 5 in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 557.