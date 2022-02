Niente da fare per i rilievi sollevati dalle Consigliere di parità della Regione Molise, Giuseppina Cennamo, e della Provincia di Campobasso e di Isernia, Giuditta Lembo, che avevano contestato la regolarità dei bandi per l’assunzione di 63 persone. In scadenza il 15 febbraio due dei tre concorsi: rispettivamente quello per l’assunzione di 14 persone presso la Protezione Civile e altrettante presso i ruoli amministrativi della Regione. La conferma arriva direttamente dall’assessore regionale alle risorse umane, Quintino Pallante. Scadrà invece il prossimo 27 febbraio l’ultimo bando, quello per il reclutamento di 35 persone da destinare ai centri per l’impiego.

Le due consigliere di parità, Cennamo e Lembo, avevano chiesto alla Regione di revocare i bandi in autotutela. Tema del loro intervento, la presunta mancanza nei bandi della tutela specifica per le persone con difficoltà nell’apprendimento, fattore questo – è la tesi delle due – che determinerebbe un trattamento discriminatorio.

La richiesta era stata inviata al presidente della Regione, Donato Toma, all’assessore alle risorse umane, Quintino Pallante, e al direttore del terzo Dipartimento, Claudio Iocca.

Si va avanti, quindi e, salvo ricorsi, nelle prossime settimane i ruoli regionali vedranno l’arrivo di altre 63 persone. Va ricordato che sui tre concorsi vige la riserva in favore delle persone che hanno già prestato servizio nei rispettivi ambiti di interesse.