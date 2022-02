Qualche giorno fa il Comune di Campobasso si è scusato per il disservizio e l’interruzione della corrente elettrica ad alcune lampade votive del cimitero.

Non imputabile all’amministrazione, hanno sottolineato da palazzo San Giorgio, ipotizzando perfino azioni legali per tutelare l’immagine dell’ente qualora ve ne fosse bisogno.

A breve, era il tenore della nota informativa partita dal Comune, tutto verrà risolto con il passaggio di gestione del servizio dal privato al pubblico.

Ma, la gestione intera del cimitero finisce spesso nel mirino delle critiche, anche per la delicatezza del settore. In molti lamentano le difficoltà nel mettere a posto pratiche, chiedendo magari lo spostamento di qualche ufficio proprio all’interno della struttura di San Giovanni dei Gelsi.

Fino a poche settimane fa, bastava un acquazzone per allagare una zona della parte nuova. Alcune tombe sono state addirittura traslate per evitare guai peggiori.

L’affare delle lampade votive, si trascina intanto da settimane e il consigliere Alberto Tramontano ha presentato una interpellanza al sindaco per avere chiarimenti sulla vicenda.

“Non è accettabile – ha affermato Tramontano – una tale superficialità nella gestione del cimitero, mentre tanti cittadini stanno subendo umiliazioni e disservizi.

La città, ha concluso Tramontano – merita una gestione politica più attenta e meno improvvisata. A più di due settimane dalla richiesta di pazienza da parte del Comune, molte lapidi continuano a rimanere spente, in un luogo dove la sensibilità e l’aspetto sentimentale mal si conciliano con le carte e la burocrazia.