L’amministrazione comunale di Campobasso al lavoro per intercettare le risorse messe a disposizione dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso una serie di bandi. La Giunta Gravina ha infatti risposto all’avviso pubblico del ministero della Transizione ecologica per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, candidando le proposte elaborate dalla Sea per conto del Comune. Tra i progetti presentati c’è quello relativo alla fornitura di eco isole, strutture smart per ottimizzare la raccolta differenziata e dei sistemi di videosorveglianza. Un progetto che prevede l’acquisto di venti forniture ad uso esclusivo del Comune relative ad isole ecologiche automatiche, fisse e componibili. Ad esso si lega un secondo finanziamento, quello per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata che prevede l’acquisto di cassonetti smart e di ecosistemi che consentono di migliorare la qualità della raccolta. C’è poi il terzo progetto per i quale sarà richiesto il finanziamento al Governo che prevede il potenziamento e la riorganizzazione del centro di raccolta e la piattaforma per la gestione, misurazione, il controllo di tutta la filiera dei processi ambientali che riguarda il centro di raccolta in località Santa Maria de Foras.

Insomma, l’amministrazione comunale punta tutto sulla differenziata per aumentare e migliorare il servizio, estendendolo all’intero territorio comunale e al tempo stesso cercare di ridurre quanto più possibile l’importo delle tariffe della Tari a carico dei contribuenti.