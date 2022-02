Il consigliere comunale Alberto Tramontano ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco di Campobasso per avere chiarimenti e provvedimenti tempestivi sui disservizi che stanno caratterizzando la gestione delle lampade votive all’interno del cimitero di Campobasso. “Non è accettabile che ci sia da parte della giunta comunale una tale superficialità nella gestione del cimitero di Campobasso, tanti cittadini stanno subendo umiliazioni continue e disservizi che male si conciliano con la doverosa attenzione che si dovrebbe ad un luogo che rappresenta tanto dal punto di vista sentimentale e dal punto di vista civico. Le tombe sono al buio e non si intravedono soluzioni – ha denunciato Tramontano – Le politiche cimiteriali, come tanti altri ambiti dell’amministrazione comunale, non sono governate politicamente: la giunta Gravina dall’alto della propria autoreferenzialità osserva e non agisce e spesso neppure si accorge di ciò che accade. Le Politiche cimiteriali meritano ben altro- ha concluso Tramontano-meritano un assessore a tempo pieno, che abbia competenze specifiche e sensibilità politica. Basta con le improvvisazioni: Campobasso merita di più, merita di essere governata e non di continuare a naufragare nel mare del dilettantismo e dell’arroganza”.