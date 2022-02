Buoni spesa alimentare e rimborso fitti e bollette, domande ancora aperte al Comune di Trivento. Il requisito richiesto per accedere al beneficio è un Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 10 mila euro. Il bando prevede sia buoni spesa alimentare e prodotti di prima necessità, che il rimborso/anticipazione dei fitti e bollette. Il valore del contributo economico, da concedere una sola volta per nucleo familiare, è determinato secondo la seguente modalità: per un nucleo familiare composto da 1 persona, l’importo è 200,00 euro, per 2 persone 250,00 euro, 3 persone 300,00 euro, 4 persone 350,00 euro, 5 persone 400,00 euro, 6 persone 450,00 euro, 7 persone o oltre 500,00 euro. I valori vengono incrementati di euro 100,00 per ogni minore presente nel nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 300,00 aggiuntivi. La domanda è unica, per entrambe le dette richieste, ed è informatizzata: non c’è un modello cartaceo, ma bisogna collegarsi al link https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php e compilare gli spazi richiesti (avendo cura di inserire, nel primo spazio a tendina, la dicitura “ATS – Trivento – Sostegni bis 21.10.2021”). Se si richiedono i voucher spesa, il beneficio maturato da bando viene caricato direttamente su tessera sanitaria, il beneficiario riceverà un messaggio sms con l’importo del sostegno economico e un codice pin da presentare al momento della spesa. I buoni elettronici possono essere accettati solo dalle attività commerciali che hanno dato la loro manifestazione di interesse. Anche per le attività commerciali la domanda è on-line al link https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php e nel primo spazio occorre inserire la seguente voce da selezionare nell’elenco a tendina: ATS – Campobasso – Comuni – Sostegni Bis- 21.10.2021. Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito del Comune di Trivento o le news del sito: www.ambitosocialecb.it