Si è disputata questa mattina la corsa podistica di 21 km Half Marathon di Venafro, la prima in assoluto di questa lunghezza nel territorio. Un successo importante in termini di partecipazione nonostante il periodo storico.

A livello prettamente sportivo la competizione è stata caratterizzata dal dominio assoluto di Daniele D’ONOFRIO (Fiamme Iro Polizia di Stato), che ha condotto la gara in testa dall’inizio alla fine tagliando il traguardo in un’ora 5 minuti.

In campo femminile ha vinto Ela Stabile 1h 27’, mentre la nostra conterranea Anna Bornaschella giunge al traguardo 3za assoluta.

Straordinaria la performance degli atleti della Free Runners Isernia, che nella classifica di società, con un numero di diciannove partecipanti, è riuscita a mettersi in mostra entrando nella top five, con grande stupore anche per gli organizzatori che avevano richiesto per la classifica un numero minimo di 25 atleti iscritti.



Una giornata soleggiata ha accompagnato gli atleti lungo tutto il percorso pianeggiante da ripetere due volte, dove al passaggio del rilevamento cronometrico hanno strappato gli applausi degli spettatori presenti.

Da sottolineare come il Gruppo affiatato e compatto della Asd Free Runners da anni cerca di coinvolgere sul territorio molisano tutte le discipline sportive: quella di oggi è stata una sfida importante, in quanto anche il Presidente della IMA (Isernia Mountain Adventures) con i suoi atleti ha raccolto il “guanto” sportivo affiliandosi alla società podistica e mettendo in campo atleti di spessore che hanno ben figurato nella mezza maratona, agguantando un Personal Best sulla distanza, per alcuni alla prima esperienza.

“Un grazie alle società organizzatrici per l’impegno e la diffusione dello sport sul territorio” – ha commentato al termine della gara il vice Presidente Free Runner Vincenzo di Monaco – “…quando la corsa è amore e passione!!!”.

Ecco le prestazioni degli atleti Free Runners partecipanti alla mezza maratona:

DI MONACO VINCENZO

FREE RUNNERS ISERNIA SM45 01.23.46

COSTA ANTONIO

FREE RUNNERS ISERNIA SM40 01.26.43

CUOMO ROSARIO

FREE RUNNERS ISERNIA SM40 01.26.50

OLIVE GIUSEPPE

FREE RUNNERS ISERNIA SM40 01.27.59

LETTIERI GIUSEPPE

FREE RUNNERS ISERNIA SM 01.28.12

ROMANO ARMANDO

FREE RUNNERS ISERNIA SM50 01.29.13

DI PAOLO FRANCESCO

FREE RUNNERS ISERNIA SM40 01.31.29

FRATE MATTEO

FREE RUNNERS ISERNIA SM 01.33.08

GIURA CHRISTIAN

FREE RUNNERS ISERNIA SM50 01.33.55

TORTOLA NCO

FREE RUNNERS ISERNIA SM 01.35.18

PETRINO MICHELE

FREE RUNNERS ISERNIA SM45 01.35.21

ANGELONE ANGELO

FREE RUNNERS ISERNIA SM45 01.36.19

CIFELLI ANTONIO

FREE RUNNERS ISERNIA SM50 01.42.35

SEGUELLA GENNARO

FREE RUNNERS ISERNIA SM35 01.43.13

TORTOLA PAOLO

FREE RUNNERS ISERNIA SM40 01.45.30

DE VANNO VITO

FREE RUNNERS ISERNIA SM55 01.50.43

DI PILLA MARCO

FREE RUNNERS ISERNIA SM45 01.54.55

SCIULLI LUCA

FREE RUNNERS ISERNIA SM40 01.55.31

IEMMA GIANCARLO

FREE RUNNERS ISERNIA SM40 01.56.15