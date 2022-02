Tra i Comuni che beneficeranno delle risorse previste dal Fondo Nazionale per la montagna, rese disponibili dalla Giunta Regionale tramite il bando dell’ARSARP, figura anche San Pietro Avellana. Il centro altomolisano sarà destinatario di quasi 70 mila euro che andranno a finanziare interventi relativi al turismo, all’artigianato, alla salvaguardia del territorio e alla manutenzione delle infrastrutture.

“Ci attiveremo subito per tutto ciò che concerne la progettazione relativa al finanziamento, attuando i lavori che dovranno essere eseguiti nell’arco di tre anni. Obiettivo principale dell’Amministrazione, tramite tali risorse, è puntare alla salvaguardia del territorio e del patrimonio verde dell’area. – ha spiegato la Sindaca Simona De Caprio – Dal nostro insediamento, ad ottobre, il nostro lavoro è stato instancabile e continueremo ad impegnarci per il bene del paese. Dall’intenso impegno vengono fuori i primi risultati, sia per l’Amministrazione che per l’intera cittadinanza“.