Clemente Mastella, sindaco di Benevento, leader del partito Noi Di Centro in mattinata è stato a Campobasso per presentare i vertici regionali della formazione politica. Un partito che vuole rappresentata l’area moderata nel panorama politico nazionale e regionale, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, tra i quali le elezioni regionali. Ad accoglierlo, un veterano della politica molisana, il senatore Alfredo D’Ambrosio, presidente onorario. C’erano poi il segretario regionale, il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso ed i componenti della segreteria. Mastella ha rilanciato il suo progetto di Molisannio, con ruolo di rilevo da affidare a Campobasso. Un progetto sul quale continua a credere in maniera decisa.