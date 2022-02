Share on Twitter

Il Comune di Civitanova del Sannio procederà alla consegna di nuovi “Buoni di Solidarietà Alimentare” a favore dei nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.

I buoni di solidarietà alimentare, del valore di euro 10 cadauno, dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità esclusivamente negli esercizi commerciali del territorio di Civitanova del Sannio. La domanda potrà essere presentata fino ad esaurimento delle risorse da un solo membro del nucleo familiare e per una sola volta al mese. Con cadenza mensile verrà redatta una graduatoria e consegnati tempestivamente i buoni. Qualora la domanda venga presentata da componente di un nucleo familiare già destinatario del beneficio, la stessa verrà ammessa con riserva e solo in caso di sufficienti risorse economiche.

Fino al 3 marzo 2022, inoltre, i nuclei familiari in difficoltà economica potranno presentare anche domanda per contributi una tantum relativi al pagamento di utenze domestiche o di canoni di locazione.