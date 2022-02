Si sono ritrovati, numerosi, davanti alla ex Gam di Bojano i lavoratori in cassa integrazione per fare il punto sull’annosa vertenza che li vede coinvolti da anni. I loro rappresentanti sindacali, Giancarlo D’Ilio, Annalisa Maroncelli, Mauro Latessa e Mario Izzi hanno illustrato, in un’assemblea all’aperto, le ultime novità e quanto emerso da alcune riunione. Ci sarebbero risorse, è stato detto, 170 le persone interessate e si procede con la profilazione, per capire chi ricollocare e come farlo e chi può usufruire dello scivolo pensionistico a 62 anni.

L’obiettivo è mettere in sicurezza i lavoratori e rilanciare la filiera avicola senza più tentennare. La creazione del macello è fondamentale. “Ci sono gli imprenditori interessati, l’interlocuzione è aperta. 350 sono gli allevamenti in Molise. Le premesse ci sono tutte per far ripartire la filiera” hanno spiegato in assemblea.