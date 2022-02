Con ordinanza di disciplina della circolazione stradale n. 5, il Sindaco di Agnone Daniele Saia ha deciso di rendere i parcheggi a pagamento disponibili solo per le autovetture, mentre altri mezzi (quali, ad esempio, furgoni) dovranno rispettare un determinato limite orario.

In particolare, è consentita la sosta, con pagamento ed esposizione del ticket, per i mezzi di altra tipologia ad uso delle attività commerciali e non, per il tempo strettamente necessario a operazioni di carico/scarico merci per le quali non si sia potuto utilizzare uno dei vari stalli a ciò predisposti e comunque per non più di mezz’ora.

Tale provvedimento si è reso necessario “in ragione del fatto che, a causa delle ridotte dimensioni delle strade interessate, tali stalli di sosta non consentono lo stazionamento di veicoli con caratteristiche di ingombro maggiori delle autovetture senza che questo non determini qualche difficoltà alla fluidità del traffico”.