Stellantis e la costruzione “incerta” in Molise della Gigafactory, il consiglio comunale di Civitacampomarano sollecita il Governo nazionale e regionale. Lo stabilimento della zona industriale di Termoli, da 50 anni produce propulsori e cambi e impiega alcune migliaia di dipendenti del territorio, tra diretti e indotto. La compressione del mercato e le ricadute della pandemia da Covid-19, hanno portato alla cassa integrazione dei lavoratori. Una occasione per rilanciare la produzione è arrivata lo scorso mese di maggio 2021, quando è stata annunciata la scelta di costruire la Gigafactory, fabbrica di costruzione di batterie elettriche per autovetture e non solo. Purtroppo, mette in evidenzia l’amministrazione comunale di Civitacampomarano, il 19 gennaio scorso durante il tavolo di confronto e approfondimento con le sigle sindacali, i vertici della Stellantis avrebbero dichiarato l’incertezza sulla scelta del sito di Termoli per la costruzione della Gigafactory. Secondo gli amministratori comunali, invece, il territorio di Termoli e, nello specifico, il sito dello Stabilimento Stellantis, ha tutti i requisiti e le caratteristiche necessarie per ospitare il nuovo sito produttivo, che darebbe continuità lavorativa alle migliaia di dipendenti e sarebbe una irripetibile opportunità di crescita e sviluppo per l’intero Basso Molise.