Settimana tipo per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso, domani si torna in campo al Pala Vazzieri per ospitare l’Andria. Si riprende dalla sedicesima giornata, quinta del girone di ritorno. La Federazione ha stabilito di recuperare le prime quattro giornate in coda alla stagione. In questo lungo periodo di stop sono state recuperate diverse partite, all’appello mancano solo due sfide per chiudere il girone di andata. Sono già scese in campo: Joivolley Bari- Andria terminata 3 set a 0 e la Green Bari ha vinto 3 set a 0 a Taviano. In virtù di questi risultati la vetta della classifica è cambiata, Gioia del Colle e Bari aprono a quota 27, i molisani seguono a 26 insieme a Leverano. “Essere al terzo posto tra le big del girone, a solo un punto di distanza dalla vetta, è un ottimo risultato” questo il commento di mister Maniscalco guardano oggi la classifica aggiornata. Sul cammino dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso l’Andria, una squadra da non sottovalutare: ” Bisogna riprendere subito il ritmo partita. L’Andria si presenterà con un organico rinnovato rispetto all’andata. – prosegue il mister- Dobbiamo dispuatre una gara attenta. Se loro hanno bisogno di punto per salvarsi, noi vogliamo restare agganciati alle zone alte della graduatorie”.

Un lungo stop forzato sfruttato nel migliore dei modi dalla squadra di patron Pulitano che si è allenata con continuità. La pausa è sicuramente servita per ritrovare un po’ di energie mentali e fisiche e recuperare alcuni giocatori che non erano al top della forma. L’ultimo arrivato Marco Salmena si è integrato alla perfezione nel gruppo, lo staff tecnico lo sta conducendo verso la forma fisica ideale.

Dopo circa un mese e mezzo senza gare ufficiali al Pala Vazzieri domani alle ore 18.00 verrà dato il primo servizio per EnergyTime Spike Devils Campobasso -Andria.

Fonte: Ufficio stampa