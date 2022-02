Sanità molisana in fermento, a partire dalla pronuncia del Consiglio di Stato che accogliendo l’istanza promossa dal Comune di Campobasso ha sospeso in via cautelare il Programma Operativo 2019 – 2021 varato dal Commissario ad Acta, Donato Toma. La questione riguarda il tema delle patologie tempo – dipendenti, segnatamente dell’ictus emorragico, rispetto al quale l’amministrazione Gravina aveva contestato a Toma la mancata audizione – prevista dalla legge – della rete dei Comuni. Necessariamente, adesso, il POS andrà riprogrammato alla luce del pronunciamento dei giudici di Palazzo Spada. A dare la notizia nel corso di un convegno è stato il sindaco Gravina. A patrocinare il ricorso sono stati gli avvocati Pino Ruta, Massimo Romano e Margherita Zezza.

Novità anche sul fronte dei privati accreditati. Il presidente – commissario Toma ha chiesto ai Ministeri dell’Economia e della Salute l’autorizzazione al pagamento delle somme reclamate a titolo di extra budget per l’anno 2019. La regione ha già incassato tali somme per i pazienti provenienti da fuori regione ed il mancato pagamento potrebbe configurare una ipotesi di indebito arricchimento. Sul tema va registrato il forte richiamo espresso dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica del bilancio regionale, laddove i magistrati contabili si sono espressi per il blocco degli extra budget. Si tratta di oltre 20 milioni di euro.

Infine il prossimo 4 marzo è destinata a concludersi la transizione del Gemelli Molise al gruppo svizzero Responsible Capital che ne ha acquistato il 90% delle quote.