Il Molise da lunedì passerà dalla zona bianca a quella gialla. La conferma è arrivata dal ministero della Salute in seguito al consueto monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia in Italia. Un provvedimento atteso, visto il peggioramento dei dati riferiti al tasso di occupazione della terapia intensiva, che è salito al 15,38% contro la media nazionale che è scesa invece al 13,4. In aumento anche quello riferito all’ occupazione dei posti letto in area non critica che è salito al 24% rispetto al dato nazionale che è del 26,5. Sono numeri, questi forniti dall’Agenas. Una vera e propria inversione di tendenza per il Molise che nel corso della quarta ondata aveva mostrato una situazione sicuramente migliore rispetto al resto del paese. Un passaggio in zona gialla proprio nel giorno in cui, in tutta Italia è decaduto l’obbligo della mascherina all’aperto.