L’ultimo bollettino Asrem riporta ancora due vittime : si tratta di una donna di Campobasso di 98 anni e di un 76enne di Termoli, deceduti nel reparto Anziano Fragile. C’è poi un nuovo ricovero in Malattie infettive ed un paziente dimesso dal reparto Anziano Fragile. Al Cardarelli i ricoverati per Covid sono 45 di cui 28 in Infettivi, 4 in terapia intensiva e 13 nel reparto Anziano fragile. Il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia sale a 553. Sul fronte del contagio, i nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 386 a fronte dei 2259 tamponi processati con il tasso di positività che si attesta al 17%. E’ Termoli il comune più colpito con 61 nuovi casi. Seguono Campobasso con 56, Larino con 23. Numeri inferiori negli altri centro della regione interessati dal virus. Il bollettino Asrem riporta anche la guarigione di 338 pazienti. Gli attualmente positivi in Molise sono 7.368.