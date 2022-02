I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso hanno arrestato due coniugi del capoluogo con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. I due avevano sotterrato in giardino la cocaina, già divisa in dosi e pronta per essere venduta. Nel corso delle perquisizioni i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. La coppia è agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso.