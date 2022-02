Prove di formazione anti Paganese per Cudini. Dalmazzi verso la formazione titolare. Da stabilire chi sarà al suo fianco fra Sbardella e Magri. Le fasce potrebbero essere occupate ancora da Fabriani e Pace. Il reparto mediano si assottiglia per le assenze: cosi potranno essere dell’incontro di domani solo Bontà, Candelori, Giunta e Ladu. Secondo un 4-3-3 uno di questi inizierà dalla panchina. Attacco nel quale si riparte dall’ottima vena di Emmausso reduce da due marcature consecutive e dai dubbi sugli altri due titolari. Sarà lo stesso attacco che ha giocato contro il Palermo con Liguori e Merkay oppure con Di Francesco e Rossetti come accaduto a Taranto. Queste le opzioni di Cudini al Torre di Pagani dove la formazione è già abbastanza delineata causa le assenze. Pronto a subentrare Bolsius in caso di necessità. Sarà la partita fra due le cui difese ballano abbastanza: il Campobasso si presenta con quaranta gol al passivo in ventiquattro giornate, uno in meno ne hanno subito i campani. Fra i migliori realizzatori dei campani c’è il giovane Giuseppe Guadagni, ventenne napoletano, quattro reti e il veterano Luigi Castaldo, tre gol segnati e ben quaranta candeline su cui soffiare il prossimo due maggio. Grassadonia dovrebbe schierare i suoi secondo un 3-5-2. Ad oggi la Paganese con i suoi ventidue punti sarebbe l’ultima squadra a rientrare nel giro play out. Nel corso del campionato qualcosa si è inceppato in casa dei campani che lo scorso trenta ottobre ed era la dodicesima di andata avevano diciassette punti; dopo altre dodici giornate ne hanno ventidue, cioè solo cinque in più frutto di una vittoria, tre pareggi e ben otto sconfitte. Dall’altra parte, c’è un Campobasso che viene da una striscia utile fuori casa di tre risultati utili fra l’anno scorso e quest’anno che hanno portato due vittorie ed un pareggio. Dalle 17:30 al Torre sarà gara vera. In palio punti pesanti come macigni nel discorso salvezza nel quale Paganese e Campobasso sono impelagate.



Giornata importante a Catania dove è in programma l’asta fallimentare per rilevare la società. Si parte da una base di un milione di euro come base d’asta. Tre gli scenari all’orizzonte: che si verifichi un passaggio di proprietà, dunque, che ci sia un nuovo compratore per la società etnea. Altra opzione: che non ci sia un compratore e che il tribunale allunghi l’esercizio provvisorio oltre la data già stabilita del ventotto febbraio. Altra ipotesi, quella scongiurata da tutti i tifosi del Catania: la proprietà non viene assegnata per il tramite dell’asta fallimentare e il tribunale non allunga l’esercizio provvisorio. In questo caso, la società verrebbe esclusa dal campionato.

Levata di scudi nel campionato di Lega Pro rispetto alle ultime dichiarazioni del tecnico della Roma Josè Mourihno che ha tuonato contro i suoi affermato che chi non ha gli attributi può andare a giocare anche in serie C. Più di qualche tesserato ha espresso la propria ribellione affermando che anche chi gioca in Lega Pro certamente non difetta dell’agonismo per farlo.