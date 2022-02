Sabato impegnativo per Cln Cus Molise e Chaminade, nei rispettivi campionati, le due squadre campobassane sono pronte per affrontare avversarie di altissima caratura. In A2, la squadra di Sanginario sarà ospite della Fortitudo Pomezia, terza della classe. Uno scontro diretto in chiave play off, i laziali precedono il Cus Molise di un solo punto in graduatoria. Gli obiettivi stagioni delle due società sono ben differenti, il Pomezia vuole la A1, difficile recuperare la capolista Active Network, ora la squadra di mister Esposito è concentrata sul miglior piazzamento possibile in ottica post season. Il Cln, al contrario, bramava, ad inizio stagione, la salvezza senza patemi d’animo, e oggi a qualche mese di distanza, è nel cuore della lotta play off. Obiettivi diversi, budget diversi, eppure le due squadre sono divise da un solo punto. Questo vuol dire che nonostante la differenza qualitativa e di esperienza, al momento, Pomezia e Cus Molise hanno effettuato lo stesso percorso. Certo i laziali tra le mura amiche sono una corazzata, sette partite – sette vittorie, nessuno sconto al PalaLavinium. Una partita che assume i connotati di un’impresa. Precedente in favore del Cus, 5 a 2 per i molisani all’andata, mister Sanginario dovrà rinunciare all’estro di Barrichello, ma recupera Lucas dopo il turno di squalifica osservato contro il Sala Consilina. Per Barrichello, dopo il grande spavento, l’infortunio al ginocchio sembra meno grave del previsto, il classe 95 dovrà comunque osservare un periodo di riposo.

Nel torneo di serie B la Chaminade riceve la Polisportiva Torremaggiore. Campobassani in coda alla classifica del girone G, al contrario i pugliesi sono in piena lotta per la vittoria del campionato con sole due lunghezze di ritardo rispetto alla capolista Itria. Una sfida proibitiva per i ragazzi di Cavaliere, reduci dal pareggio maturato contro il Mirto. Un punto che ha interrotto la striscia di nove sconfitte consecutive e che serviva per rianimare lo spirito dei ragazzi. La situazione in classifica non è cambiata, la Chaminade si trova nella situazione di vincere ogni partita per risalire la china. Il Torremaggiore è un avversario più forte, lo dice la graduatoria, lo dicono i numeri, questo conterà sino all’avvio della contesa. A quel punto le armi dei rossoblu dovranno essere quelle del sacrificio e dell’attenzione, per cercare l’impresa. Appuntamento domani pomeriggio alle 16.00, palestra Sturzo.