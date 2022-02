Dopo una lunga ricerca, partita all’una della scorsa notte, è stato ritrovato, vivo, nella tarda mattinata, nelle campagne di Montorio nei Frentani, l’uomo di 78 anni che ieri era uscito di casa a Matrice, in macchina, facendo perdere le sue tracce.

Circa 20 i Vigili del Fuoco impegnati, con i cani e un elicottero, anche. Presente pure personale della Protezione Civive e del Soccorso Alpino. Le zone tra Ururi e Montorio sono state battute a fondo, poi i soccorritori sono riusciti a parlare con il 78enne a telefono e lo hanno localizzato. Aveva lasciato l’auto e si era allontanato per 4-5 chilometri. Quando è stato ritrovato era in stato confusionale, ma in buone condizioni. Con tutta probabilità si era perso con la macchina non riuscendo a ritrovare la strada per tornare a casa. Era a una 40ina di chilometri da Matrice.