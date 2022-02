Rinnovo del direttivo del consorzio industriale Campobasso-Boiano, il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, scrive al nuovo presidente: rimane ferma la nostra volontà di uscire. “A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale che rappresento – scrive Corallo – esprimo le più sincere congratulazioni al Presidente e ai componenti del Direttivo per l’elezione in seno al Consorzio Industriale Campobasso — Bojano. Come sapete, in qualità di Sindaco del Comune di Trivento ho partecipato a diverse riunioni, a Campobasso anche alla presenza del Presidente Toma e del Commissario Angiolini e a Bojano, che hanno portato alla nuova elezione e alle discussioni sul gruppo WhatsApp dedicato. La situazione in cui versa la Zona Industriale di Trivento, nota a tutti voi, è complessa. Sapete tutti che il Comune di Trivento, come anche gli altri comuni del Consorzio, ha ricevuto un atto ingiuntivo di un notevole importo al quale il mio Comune ha fatto opposizione e per il quale abbiamo un piano di rientro sotto controllo del Ministero dell’Interno. Sapete altresì, tutti, della ferma volontà del Comune di Trivento di “uscire” dal Consorzio, tenendo presente che il Comune di Trivento è destinatario di una delibera regionale, la n. 26 del 11 febbraio 2021, che, con la trasmissione del decreto di finanziamento in arrivo, consentirà di poter migliorare considerevolmente le infrastrutture della zona industriale, condizione necessaria per il decollo socio economico definitivo dell’area”. Sempre nel merito, il primo cittadino Pasquale Corallo ha scritto al presidente della Giunta regionale, Donato Toma, per sollecitare il decreto di finanziamento per l’area industriale di Piana d’Ischia.