La questione continua a dividere Isernia. Da una parte comitato ”No Lotto Zero” e amministrazione comunale, con il sindaco Castrataro in testa che ha sposato la causa degli ambientalisti senza alcun dubbio o incertezza.

Dall’altra imprenditori e cittadini vari, che guardano lontano, parlando di benefici per il traffico cittadino, di inquinamento ambientale da gas di scarico, di economia e di occupazione. Insomma una diatriba che vede divisa la città.

Intanto è Celeste Caranci, del Comitato ”No Lotto Zero” che dà una notizia di queste ore e cioè che: ”La maggioranza che governa il Comune di Isernia ha deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR di negare la sospensiva dei lavori, presentando ulteriori elementi di valutazione non rilevati nel primo esposto, e cioè proprio i lavori di disboscamento effettuati in questi mesi, ampiamente documentati. E ci auguriamo – continua Caranci – che questa possa essere la volta buona che un giudice in Italia, (non a Berlino) emetta una sentenza che fermi lo sfregio e lo spreco che rappresenterebbe la realizzazione del Lotto Zero. Purtroppo, ad oggi, non vi è un solo atto formale della magistratura o di un qualsiasi Ente interessato all’opera che abbia emesso un’ ordinanza di blocco dei lavori. Così come dimostrato dalla prosecuzione del disboscamento che è stato portato a termine in questi giorni anche nel comune di Isernia, nonostante la segnalazione delle palesi illegalità e forzature. Le istanze, i ricorsi, le denunce che il Comitato No Lotto Zero ha presentato nel corso dei suoi 8 anni di attività sono state innumerevoli e ben documentati e pur essendo aperti diversi procedimenti, l’ ANAS ha sempre tirato dritto per la sua strada”.

Infine la soluzione offerta dal Comitato per non perdere fondi che farebbero comunque bene all’economia regionale: spostare il finanziamento sulla realizzazione della bretella di Ceppagna, a Venafro, per eliminare la gran parte dell’inquinamento in quella città.