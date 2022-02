Share on Twitter

Share on Facebook

Nelle scorse ore, la Camera ha approvato la proposta di modifica costituzionale degli articoli 9 e 41 aggiungendo passaggi relativi alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

“Il Parlamento ha pensato di inserire nella Carta Costituzionale i temi della difesa dell’ambiente, della biodiversità e della tutela degli animali. E’ un momento particolarmente importante, che mi riempie di gioia e di orgoglio. – ha commentato il Sindaco di Capracotta, Candido Paglione – Soprattutto perché questo passaggio rafforza il lavoro che noi stiamo facendo da decenni per valorizzare le qualità ambientali, da ultimo con l’istituzione del laboratorio per la sostenibilità ambientale. Un segnale forte che ci incoraggia ad andare avanti e proseguire in questa direzione.“