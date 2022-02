Ancora tre vittime da Covid, nelle ultime 24 ore, una delle quali, un uomo di 63anni di Petacciato, è morto il giorno stesso del ricovero, dopo il trasferimento in terapia intensiva.

Gli altri due pazienti deceduti, anch’essi ricoverati in terapia intensiva, sono una donna di 73 anni e un uomo di 75, entrambi di Isernia.

Sale così a 551 il totale delle vittime provocate in Molise dal Coronavirus.

Rispetto ai numeri degli ultimi giorni, la curva sembra scendere leggermente, con i 353 nuovi casi emersi dai 2820 tamponi processati, che attestano il tasso di positività al 12, 5%.

Dei nuovi casi il numero maggiore è segnalato aTermoli con 61, poi 51 a Campobasso e 19 a Isernia.

Migliora leggermente anche l’incidenza dei posti letto al Cardarelli: sono ancora 47 le persone ricoverate con due nuovi arrivi nel reparto anziano fragili e un dimesso. Ora i letti occupati in Area medica sono 27, 16 quelli tra agli anziano fragili e quattro in terapia intensiva.

Da questi dati si deciderà nelle prossime ore se la regione potrà restare in bianco oppure passerà gialla.

Gli attualmente positivi sono 7322