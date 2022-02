Una crescita costante frutto di tanto lavoro, di sacrifici di sudore e passione. La formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise è tra le protagoniste del girone N e non intende certo accontentarsi. Domenica, dopo lo stop forzato (gara contro la Sandro Abate rinviata), i ragazzi di mister Antonio Di Stefano torneranno in campo a Salerno con l’intento di portare a casa i tre punti. A lanciare il gruppo è Alessandro Sabia. Domenica si torna in campo dopo la sosta forzata. Che gara ti aspetti a Salerno? “Sarà una partita non semplice. Nel corso del girone di andata l’Alma Salerno ha dimostrato di poter competere con qualunque avversaria. Il girone di ritorno sarà molto diverso rispetto a quello di andata, noi daremo come sempre il massimo per raggiungere ottimi risultati. Poi sarà il campo ad emettere il verdetto”.

Il vostro è un gruppo nuovo che si sta togliendo grandi soddisfazioni. Quale il segreto? “Non c’è un vero e proprio segreto, siamo un gruppo molto unito, nel quale c’è molta intesa. Grazie agli allenamenti e al duro lavoro del mister Di Stefano che ci ha sempre sostenuto dal primo giorno, siamo riusciti ad ottenere dei risultati importanti. Continueremo a lavorare per essere sempre al massimo della condizione e alla fine tireremo le somme”.

Il cammino è stato fino ad ora ottimo. Siete cresciuti sotto tutti i punti di vista. Dove si potrà arrivare? “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i playoff. Fino ad ora stiamo facendo un ottimo campionato grazie alla squadra che è cresciuta tanto sotto tutti i punti di vista. Purtroppo siamo usciti sconfitti a testa alta dal match contro il Benevento nel primo turno di Coppa Italia, adesso cercheremo di rifarci in campionato”.

L’under 19 è anche serbatoio per la prima squadra, a livello personale quali sono i tuoi obiettivi? “Uno dei miei obiettivi è quello, in futuro, di affermarmi come giocatore. Il Cus Molise è una grande società con una valida struttura, una squadra di grande livello che milita in serie A2. Spero un giorno di raggiungere gli obiettivi prefissati e di dare il mio contributo anche in prima squadra”.

Il futuro è sicuramente roseo per il Cln Cus Molise. I risultati ottenuti sono frutto del lavoro svolto in maniera certosina da tutte le componenti. Sei d’accordo? “Sì, si parla di una categoria importante e di un livello molto alto. Il Cus Molise ha tutte le carte in regola per raggiungere risultati eccezionali, anche grazie ai suoi giocatori, a tutto lo staff tecnico e ad una grande società. Non a caso viaggia in pianta stabile nella zona mobile della graduatoria, in piena corsa per i playoff”.