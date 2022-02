Dalla notte scorsa sono in corso in provincia di Campobasso le ricerche di un anziano di circa 80 anni, originario di Matrice, e che si è allontanato da casa a bordo della sua auto. Le verifiche subito avviate dalla Polizia hanno consentito di localizzare il telefono cellulare dell’uomo tra i comuni di Ururi e Montorio dei Frentani. Nella zona sono in corso le ricerche dei Vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano oltre a una squadra con i cani appositamente addestrati per la ricerca di persone. Previsto anche l’utilizzo di un elicottero.