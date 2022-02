Oggi, 10 febbraio 2022, si celebra il Giorno del Ricordo. La giornata è dedicata alla commemorazione di tutte le vittime delle foibe e al ricordo dell’esodo giuliano dalmata.

A tal proposito, il Sindaco di Agnone Daniele Saia, nel suo messaggio, ha celebrato la figura del carabiniere Liberantonio Totaro, agnonese assassinato nella foiba di Zavni nel 1945.

“Il ricordo: un elemento fondamentale delle nostre vite, ancor di più in occasione della ricorrenza del “Giorno del Ricordo”. Una giornata istituita per rimembrare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Una storia che ha segnato fortemente il percorso storico dell’umanità e anche della nostra comunità. Difatti, nel 1945, un nostro concittadino, Liberantonio Totaro, fu vittima delle foibe. – ha speigato Saia – E allora nostro compito è quello di utilizzare Il ricordo come medicina contro la violenza. Utilizzare il ricordo come strumento di presa di coscienza degli orrori del passato.“