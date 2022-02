Share on Twitter

Venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 18, si svolgerà un’assemblea dei dei dipendenti della Gam nel parcheggio esterno della ex Arena a Boiano.

Al centro dell’incontro, fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori, il futuro della filiera avicola molisana e in particolare le iniziative da intraprendere per risolvere l’annosa vertenza. Sarà anche l’occasione per aggiornare tutti i dipendenti sulla situazione attuale dopo i vari incontri con la Regione e l’Assessore al Lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori Giancarlo D’Ilio, Annalisa Maroncelli, Mauro Latessa e Mario Izzi, dichiarano che all’iniziativa parteciperanno un centinaio di persone ma che verranno adottate tutte le misure di sicurezza anti Covid previste dalla legge.