Il 21 novembre scorso, in occasione della “Festa nazionale dell’albero”, il MoVimento 5 Stelle Isernia e Provincia partecipò all’evento Alberi Per Il Futuro, mettendo a dimora tre alberelli di melo autoctono di Isernia, nel prato di quartiere San Lazzaro.

“Ebbene, a qualcuno non è piaciuta la nostra iniziativa – denuncia il portavoce Vittorio Monaco – e si è dilettato a distruggere le piccole piante. Il risultato è quello che vedete nelle immagini”.

Immediata la risposta del Comune, a nome dell’assessore alla Polizia Municipale, alla Sicurezza e al Decoro, Domenico Di Baggio, che ha annunciato tolleranza zero per i vandali e ha disposto immediati accertamenti su quanto accaduto, invitando gli agenti a fare di tutto per risalire ai responsabili.

“Nella giornata in cui la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra nella Costituzione italiana, qualche mio concittadino – ha detto Di Baggio – si è divertito a distruggere e vandalizzare tre piccoli alberelli, messi a dimora da alcuni consiglieri comunali il 21 novembre scorso in occasione della “Festa nazionale dell’ albero”. Un gesto scanzonato, apparentemente insignificante, ma da condannare, perchè nasconde in realtà un profondo disagio sociale e una mancanza di rispetto in generale per la vita”.