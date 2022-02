Ha perso il controllo della sua auto un sessantatreenne isernino che, nei pressi della caserma dei Carabinieri di Isernia, si è schiantato contro un muro.

Giunti sul posto per l’incidente, mentre un finanziere, non in servizio, si occupava della viabilità, i carabinieri, vedendolo riverso sul volante privo di sensi, hanno allertato i soccorsi. L’unica ambulanza disponibile, però, si trovava a Venafro e avrebbe impiegato troppo tempo per raggiungere l’isernino, in condizioni critiche.

A quel punto i militari dell’Arma hanno preso in mano la situazione e, in pochi minuti, hanno portato in autoradio, a sirene spiegate, il 63enne presso il Pronto Soccorso del Veneziale. Constatando che l’uomo, diabetico, era in preda a un calo glicemico, i medici hanno ringraziato i carabinieri per la prontezza dell’intervento, che ha scongiurato conseguenze ben più gravi per il 63enne isernino.

Stamattina, alla presenza del Comandante Provinciale, il tenente colonnello Vincenzo Maresca, il 63enne ha voluto esprimere personalmente tutta la sua riconoscenza e la gratitudine agli appuntati scelti Giovanni Battista Viti e Carmine Allegorico per il soccorso ricevuto. Commosso, l’uomo ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il prezioso aiuto.