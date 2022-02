Sulla possibile realizzazione di un mega parco eolico nel territorio di San Martino in Pensilis interviene anche il sindaco di Ururi, Laura Greco che scrive al premier Mario Draghi, ai ministri Cingolani e Patuanelli e al governatore Toma.

“La nostra economia – scrive il sindaco – costituita da un’agricoltura di assoluta eccellenza rischia, attraverso l’ennesimo scellerato investimento energetico, di subire un colpo mortale. Nel nostro territorio sono presenti aziende che attraverso prodotti biologici di fattura elevatissima, esportano il brand Molise in tutto il mondo.

Per salvaguardare il nostro areale da investimenti di esclusiva natura economica, manifestiamo il nostro pieno dissenso alla costruzione di nuovi parchi eolici e fotovoltaici, per il futuro della nostra terra e delle future generazioni. La svolta green ha bisogno di attenzioni e di rispetto per la storia dei luoghi e della gente che da sempre si è impegnata per la cura e la sopravvivenza.