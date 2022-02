Giorno del ricordo dei massacri delle foibe, a Trivento ignoti strappano i manifesti commemorativi. Il 10 febbraio viene celebrata la solennità civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Le foibe, ricordiamolo, sono delle fenditure carsiche, dove vennero gettati quasi venti mila italiani, torturati e assassinati dalle milizie della Jugoslavia di Tito, alla fine della seconda guerra mondiale. Per la ricorrenza, il referente territoriale del Comitato 10 Febbraio, Diego Scarano, ha fatto affiggere nei posti autorizzati alcuni manifesti commemorativi, “dopo aver pagato i dovuti oneri per l’affissione – fa sapere Diego Scarano – nella mattinata di oggi, 9 febbraio, gli addetti hanno collocato circa 10 manifesti in alcuni punti della città. Purtroppo, abbiamo registrato un atto increscioso perpetuato da ignoti – aggiunge Diego Scarano – alcuni manifesti sono stati strappati. Un atto che va stigmatizzato, stiamo parlando di vittime di ingiustizie, anche se in ritardo ma riconosciute dalla storia, che vanno rispettate ed onorate. Spero solo – chiude Diego Scarano – che questo gesto malsano non sia riconducibile alla sfera ideologica, il che non sarebbe una novità, considerata tutta la polemica che si scatena ogni anno a livello nazionale, in prossimità del 10 febbraio”.